Nouvelle-Calédonie: Opération séduction pour Emmanuel Macron en visite

Emmanuel Macron est attendu lundi soir en Nouvelle-Calédonie, où il va tenter de convaincre indépendantistes et non-indépendantistes de surmonter les «fractures» institutionnelles pour se «rassembler» autour des «défis du XXIe siècle» comme l’environnement ou le développement économique.

Il passera 48 heures dans l’archipel d’outremer, au début d’une tournée qui verra pour la première fois un président de la République français visiter des îles non françaises du Pacifique, au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Première visite en cinq ans

En Nouvelle-Calédonie, le chef de l’État est de retour, après une première visite en mai 2018. Mais en cinq ans, la donne a changé: il était alors venu rassurer à l’orée des trois référendums d’autodétermination prévus par l’accord de Nouméa de 1998. «La France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie», avait-il lancé, tout en se gardant de prendre parti. Depuis, ces scrutins de 2018, 2020 et 2021 se sont soldés par la victoire du «non» à l’indépendance, et il vient cette fois dans l’espoir de clore ce long feuilleton en donnant, si possible, un coup de pouce aux négociations difficiles sur le futur statut du territoire.