Canton de Vaud : Opération WelQome 2 en faveur du tourisme et des commerces

Le Conseil d’Etat vaudois va mettre 20 millions supplémentaires à disposition pour venir en aide aux secteurs les plus touchés par la crise.

Le canton de Vaud lance une opération WelQome 2 en guise de soutien au tourisme et aux commerces locaux en période de pandémie. Plus de 900 enseignes sont d’ores et déjà inscrites sur la plateforme mise en ligne mardi.

«On renouvelle un partenariat public-privé innovant qui a fait ses preuves», explique le canton dans un communiqué. La première opération Welqome, entre juin et septembre, a généré la vente de plus de 350’000 bons et induit plus de 40 millions de chiffre d'affaires via la plateforme de vente en ligne gérée par Qoqa.