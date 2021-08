Sénégal : Opérations de recherche après le naufrage de migrants

Une soixantaine de migrants qui tentaient de rejoindre l’Europe étaient à bord de l’embarcation au moment de son chavirement. Un corps sans vie a été repêché.

La marine sénégalaise a lancé des recherches après le chavirement près de Saint-Louis (nord) d’une embarcation transportant une «soixantaine» de migrants, a-t-on appris samedi auprès de ses services et d’un responsable administratif. Le naufrage a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, a précisé la direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) dans un communiqué vendredi soir. Il est survenu à 15 km de Saint-Louis, a précisé à l’AFP un responsable administratif. Les personnes qui étaient à bord de l’embarcation étaient des migrants qui tentaient d’aller en Europe, a-t-il ajouté, sans préciser leur point de départ.

La marine a «secouru 11 personnes dont 8 Sénégalais et 3 Gambiens et repêché un corps sans vie», a indiqué la Dirpa dans le communiqué. Les recherches se font avec la garde civile espagnole, a-t-elle indiqué. L’embarcation transportait «une soixantaine de personnes», selon la même source qui ne donne pas plus de détails.