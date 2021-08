Football : Opéré à la mauvaise jambe, il réconforte son médecin

En 2015, un junior de Karlsruhe s’était fait opérer au mauvais pied. Six ans après, il joue dans une université américaine et revient sur cet épisode tragique.

Ancien junior de Karlsruhe, Jan Engels est tombé au plus bas à cause d’une erreur médicale. Il a toutefois pu se relever et évolue maintenant dans une université américaine. Il peut rêver d’une carrière dans le football.

Le médecin en pleurs

Mais le garçon, malgré la gravité de la situation, ne s’est pas montré rancunier: «Tu as fait une super opération, malheureusement c’était la mauvaise jambe», disait le jeune joueur à son médecin. «À ce moment-là, je ne pouvais même pas pleurer, j’étais juste impuissant et je lui ai juste demandé de retirer les vis de mon pied auparavant en bonne santé. Le même jour, j’ai subi ma deuxième opération sous anesthésie, bien que cela ne se fasse généralement pas», continuait-il.

Le début du calvaire

Après une seconde narcose, et une opération réalisée par le même médecin, commençait la galère et l’impuissance. «Je me souviens encore de la première fois où j’étais en fauteuil roulant et les infirmières s’occupaient de moi quand j’essayais d’aller aux toilettes», expliquait Jan Engels.