Tennis: Opéré, Rafael Nadal entame une «convalescence de cinq mois»

Rafael Nadal n’est plus apparu en compétition depuis l’Open d’Australie, en janvier.

L'arthroscopie subie vendredi par Rafael Nadal à la hanche gauche «s'est bien passée» et «la période de convalescence normale est estimée à cinq mois», a-t-on appris samedi auprès de l'entourage du joueur espagnol.

«L'intervention chirurgicale s'est bien passée, elle a consisté à nettoyer les parties fibreuses et abîmées du tendon (ndlr: du psoas), ainsi qu'à le renforcer», a expliqué la même source à l'AFP. «Dans un second temps, une ancienne lésion au labrum de sa hanche gauche (ndlr: une partie de l'articulation) a également été traitée, ce qui va certainement contribuer à la guérison du tendon», a-t-elle ajouté, avant de conclure: «Rafa va commencer le processus de récupération fonctionnelle dans quelques heures et la période de convalescence normale est estimée à cinq mois».