Genève : Opérée de la vésicule biliaire, elle se réveille avec un ovaire en moins

Une patiente a déposé plainte cette année contre un médecin du canton pour lui avoir retiré, lors d’une opération, son ovaire droit, et ceci sans son consentement. Le chirurgien est prévenu de lésions corporelles graves.

Il était prévu que Lina* se fasse opérer de la vésicule biliaire. Mais lors de son intervention en novembre 2018, elle raconte que son chirurgien a procédé dans la foulée, et sans son consentement, à l’ablation de son ovaire droit et de ses deux trompes de Fallope. Cette quinquagénaire genevoise a dû subir une ménopause chirurgicale, des douleurs dans les hanches, des insomnies et une prise de poids, rapporte « 24heures ».

La patiente a déposé plainte près d’un an et demi après les faits. Le médecin, qui l’a opérée dans un établissement privé genevois, est prévenu de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles par négligence. Celle à qui on avait déjà dû retirer l’ovaire gauche en 2007, après l’apparition «d’une tumeur rare, mais non cancéreuse», connaissait l’existence d’un petit kyste sur son ovaire droit.