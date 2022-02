Etats-Unis – Opiacés: très affectés, les Amérindiens dédommagés

États-Unis : Opiacés: très affectés, les Amérindiens dédommagés

Des centaines de tribus amérindiennes, qui ont payé un lourd tribut à la crise des opiacés aux États-Unis, devraient recevoir 665 millions de dollars de la part de quatre grands groupes pharmaceutiques.

La crise des opiacés, à l’origine de plus de 500’000 morts par overdose en 20 ans aux États-Unis, a déclenché une salve de litiges aux États-Unis émanant de victimes directes et de nombreuses collectivités (villes, comtés, États…).

Les tribus amérindiennes ont été particulièrement touchées, rappelle l’accord. Elles ont par exemple souffert en 2015 du plus haut taux de décès par overdose par habitant et ont aussi connu, de 1999 à 2015, la plus forte augmentation en pourcentage du nombre de décès de cette nature par rapport aux autres groupes raciaux et ethniques, indique un document porté au dossier.