Sondage votations du 28 novembre – Opinions figées sur la loi Covid et les soins infirmiers

Parmi les partis, c’est au PLR et au Centre que le rejet est le plus net. Seuls les électeurs des Verts et des Vert’libéraux sont encore partagés, avec une légère tendance à l’acceptation, mais qui a aussi diminué depuis les précédents sondages d’opinion. Quant aux régions linguistiques, les Tessinois sont les moins réfractaires. Âges et lieux d’habitation n’ont pas d’influence sur les résultats.

La loi Covid devrait passer

Un fossé trop gros à remonter

Là non plus, région linguistique, sexe et lieu d’habitation jouent un faible rôle et les soutiens sont identiques partout. Tout au plus peut-on noter un soutien un peu plus fort chez les 18-34 ans par rapport à leurs aînés. L’argument le plus cité pour accepter l’initiative est celui de la pandémie qui a dévoilé les problèmes existants dans le domaine des soins.