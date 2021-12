mobile : Oppo sort son premier smartphone pliable

Le fabricant chinois vient défier son compatriote Huawei et le sud-coréen Samsung, qui domine le marché de ce nouveau segment.

L’entreprise technologique Oppo a dévoilé le Find N, son premier smartphone pliable. L’appareil s’appuie sur un écran intérieur de 7,1 pouces et un écran extérieur de 5,49 pouces. Grâce au rapport d’aspect de 8,4:9, l’écran intérieur peut basculer directement au format paysage.

À la fois trépied

La structure en cames et ressorts intégrée à l’intérieur de sa charnière permet à l’appareil de rester debout tout seul lorsqu’il est déplié à un angle situé entre 50 et 120 degrés. Cela permet aussi, met en avant le fabricant chinois, de servir de trépied, ce qui simplifie les enregistrements accélérés 4K-HD, les appels vidéo et les réunions en ligne.

L’écran intérieur utilise un affichage LTPO (oxyde polycristallin à basse température) avec un taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz selon le contenu. Lorsque l’on déplie le smartphone, le contenu est transféré en continu de l’écran extérieur vers l’écran intérieur,

Nous voulons changer l’idée de ce que l’on peut faire avec un smartphone et rendre les appareils pliables accessibles à un public encore plus large Pete Lau, chef produit chez Oppo.

Le modèle Find N s’appuie sur un capteur principal Sony IMX 766 à 50 MP, un objectif ultra-grand angle 16 MP et un téléobjectif 13 MP ainsi que des caméras pour selfies tant sur l’écran intérieur que sur l’écran extérieur assurent une expérience photographique complète.

L’appareil tourne avec une puce Snapdragon 888 de Qualcomm et s’appuie sur une mémoire RAM LPDDR5 de 12 Go et d’une mémoire UFS 3.1 de 512 Go. Une batterie de 4 500-mAh promet de pouvoir l’alimenter toute une journée. La recharge Flash 33-W-SUPERVOOC est optimisée pour une recharge de l’appareil à 55% en 30 minutes et à 100% en 70 minutes.

Pas encore planifié en Suisse

La commercialisation de l’Oppo Find N va être lancée d’ici fin décembre 2021en Chine. Pour l’instant, aucune date de lancement n’est prévue pour la Suisse et aucune fourchette indicative de prix n’a été communiquée. En Chine, les prix commencent à partir d’un montant équivalent à quelque 1500 francs, selon le site Phoneaqua.

Selon les dernières prévisions du cabinet Counterpoint Research pour 2021, les expéditions de smartphones pliables ne devraient pas dépasser 9 millions d’unités, même si cela reste trois fois plus qu’un an auparavant.

Samsung écrase toujours la catégorie avec plus de 88% de parts de marché et la prochaine gamme pliable pourrait davantage séduire grâce à des prix plus attractifs. Mais l’année charnière pourrait être 2023, si Apple venait bien à se lancer sur le créneau.