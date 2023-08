Armée américaine: Antiavortement, un sénateur bloque trois nominations

Après l’armée de terre et les Marines, l’US Navy est désormais la troisième branche de l’armée américaine sans chef, un sénateur républicain bloquant leur nomination en raison de son opposition à l’avortement. L’amiral Mike Gilday a quitté, lundi, ses fonctions à la tête de la marine américaine, et sa successeure désignée, Lisa Franchetti, doit encore être confirmée à son poste par le Sénat américain.

«Sans précédent, inutile, dangereux»

«À cause de ce blocage généralisé, à partir d’aujourd’hui et pour la première fois dans l’histoire du Ministère de la défense, trois de nos branches fonctionnent sans dirigeant confirmé par le Sénat», a déclaré le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, lundi matin, lors de la cérémonie de départ de Mike Gilday. «C’est sans précédent, inutile et dangereux.»

Le secrétaire d’État chargé de la Marine a appelé le Sénat à agir. «Ne pas le faire contribuerait à poursuivre la dégradation de notre niveau de préparation et même à risquer la vie de nos marins en ne permettant pas à nos guerriers les plus expérimentés de diriger», a déclaré Carlos Del Toro lors de cette même cérémonie.

Lisa Franchetti par intérim

L’amirale Lisa Franchetti, actuelle numéro 2 et première femme appelée à diriger l’US Navy, va cumuler les deux postes et assurer l’intérim. Les chefs de l’armée de terre et du corps des Marines sont dans la même situation, et l’inquiétude grandit car Mark Milley, le chef d’état-major à la tête de l’ensemble de l’armée américaine, est également sur le départ.