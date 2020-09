En plus de la suppression des mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus, les initiants veulent instaurer un revenu de base inconditionnel pour tous les Suisses. Tous les impôts et taxes devraient être supprimés. Et un prélèvement de un pour mille devrait instaurer pour toutes les transactions scripturales, dont celles qui ne se font pas en espèces.

De plus, la Banque nationale suisse devrait être donnée au peuple. François de Siebenthal accuse en effet la BNS de garder pour elle l’argent de la Confédération, des cantons et des citoyens: «Elle a maintenant amassé environ 1000 milliards de francs et devrait distribuer les deux tiers de ses bénéfices aux cantons et un tiers à la Confédération. Mais elle ne le fait pas», explique le Vaudois.