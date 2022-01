Suisse romande – Opposés au port du masque en classe, ils retirent leurs enfants de l’école

Questionner les autorités

Mardi dernier, les associations de parents d’élèves vaudoises ont eu l’occasion de questionner les responsables cantonaux de l’Éducation et de la Santé. Entre l’obligation de porter le masque et l’annulation des camps de ski, nombreux sont ceux qui ne savent plus à quel saint se vouer. Quant à la durée d’application des mesures, la conseillère d’État Cesla Amarelle a indiqué: «Nous les lèverons dès que possible. Mais cela dépend de plusieurs critères: en priorité le nombre de cas, les hospitalisations et le consensus avec les autres cantons romands.»