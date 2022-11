Royaume-Uni : Opposition des Britanniques au Brexit au plus haut

«Le Brexit est aujourd’hui probablement à son plus bas niveau de popularité depuis juin 2016», date du référendum ayant entériné la volonté des Britanniques de quitter l’Union européenne, a affirmé le politologue John Curtice, président du British Polling Council, association réunissant des sociétés de sondages, lors d’une rencontre avec des journalistes. Les électeurs s’étaient alors prononcés à 52% pour la sortie de l’UE, contre 48% voulant y rester. Désormais les sondages montrent qu’environ 43% des personnes interrogées estiment que le Brexit était une bonne décision, contre 57% pensant l’inverse.

Cette tendance est devenue claire depuis l’automne 2021, quand les pénuries de chauffeurs routiers au Royaume-Uni ont fait apparaître le coût de la sortie de l’UE, a souligné M. Curtice. L’écart entre ceux favorables au Brexit et ceux regrettant la sortie de l’UE s’est encore accentué depuis le début de l’année avec la crise du coût de la vie. Toutefois, il est trop tôt pour affirmer que l’opinion publique souhaiterait revenir sur le vote de 2016, estime l’expert.

L’opposition travailliste ne semble d’ailleurs pas prête à rouvrir le débat sur l’appartenance à l’Union européenne ou au marché commun avant les prochaines élections législatives, de peur d’effrayer les électeurs, a-t-il noté. Alors que ces élections doivent se tenir d’ici deux ans, les conservateurs au pouvoir sont à la peine dans les sondages depuis des mois, empêtrés dans des crises politiques à répétition, et ont nommé la semaine dernière leur troisième Premier ministre – Rishi Sunak – depuis le début de l’année.

L’arrivée de M. Sunak a quelque peu stoppé l’hémorragie, a souligné M. Curtice, mais ils restent toutefois 30 points derrière les travaillistes dans les sondages. «Aucun gouvernement au pouvoir durant une crise financière n’a survécu aux élections», a-t-il rappelé, alors que Liz Truss, prédécesseure de Rishi Sunak à Downing Street, a provoqué une tempête sur les marchés avec son programme économique de baisses d’impôts et de dépenses non financées. «Ils ont perdu du terrain parce que l’opinion estime qu’elle ne peut plus faire confiance (aux conservateurs) pour diriger le pays», conclut John Curtice.