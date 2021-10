Les projet s visant à augmenter la capacité de l'actuel m étro m 2 (Ouchy - Croisettes) et la construction de l'attendu m3 (Gare - Blécherette) prennent du retard . Prévus dès l’an prochain, les travaux ne débuteront finalement pas avant 2024 . En effet , le permis de construire du premier tronçon (Gare – Flon) est actuellement examiné par l'Office fédéral des transports et fait l’objet de 24 oppositions , précise l’État de Vaud . Pour la portion suivante, entre le Flon et la Blécherette , la demande de construction est en préparation. Au mieux, l es inauguration s s on t désormais prévue s à l’horizon 203 0 pour le nouveau tracé du m2 et 2031 pour parcourir en 11 minutes les 3,6 km de la ligne du m3.