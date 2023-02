Lausanne : Oppositions levées, le nouveau tramway circulera en 2026

D’intenses négociations ont débouché à un accord dans l’épineux dossier du tram, qui doit relier la place de l’Europe et Renens. Les derniers opposants ont obtenu des mesures compensatoires.

Quelques places de parc pour voitures en plus, la garantie que le Grand-Pont restera ouvert au trafic motorisé durant au moins trois ans et plusieurs aménagements sur les routes du centre-ville: voilà quelques exemples de ce qu’ont obtenu les derniers opposants au projet de tram lausannois. Ce mercredi, les contours d’un accord historique avec les autorités ont été dévoilés: désormais, plus rien ne s’oppose à la réalisation complète de ce projet, qui a été bloqué durant plusieurs années.

Cadence de six minutes

La nouvelle ligne, qui doit relier Lausanne-Flon à la gare de Renens (VD), devrait être inaugurée en 2026 et transporter quelque 300 voyageurs par rame, à une cadence de six minutes. Objectif: diminuer le trafic automobile dans le centre-ville. «Le tram va offrir une alternative efficace à la voiture et donc encourager le report modal», souligne Florence Germond, conseillère municipale lausannoise chargée de la mobilité.

Une forêt sauvée

Largement combattu dès sa conception, le projet a été bloqué de nombreuses années et a été remodelé plusieurs fois. A l’origine, une rampe routière devait être bâtie pour compenser l’interdiction de circuler sur le dernier tronçon de la rue de Genève, en direction de la place de l’Europe. Une rampe qui condamnait une petite forêt dans le quartier du Flon. Début 2020, changement de programme: la rampe est abandonnée et la forêt préservée. Une partie des opposants au projet, parmi lesquels l’entrepreneur vaudois Toto Morand, s’étaient retirés.

Un accord convenable

Mais une seconde vague d’opposants s’est manifestée après l’abandon de cette rampe routière. Pour l’essentiel, des commerçants et entreprises du centre-ville, qui souhaitaient s’assurer de l’accessibilité en voiture vers leurs établissements. Il sera par exemple à nouveau possible de tourner à gauche au sud du pont Chauderon, en direction de Montbenon, jusqu’à la mise en place du tram. Les deux parties sont donc parvenues à un accord, ratifié le 24 janvier dernier et publié ce mercredi. C’est la première fois depuis plus de dix ans que le projet n’est pas combattu.