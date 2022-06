OMC : Optimisme prudent à l’ouverture de la réunion ministérielle

Cette réunion de l’Organisation mondiale du commerce est la première depuis quatre ans. Accord sur la pêche, brevet des vaccins contre le Covid-19 et crise alimentaire mondiale sont au programme.

D’emblée, la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, s’est dite «prudemment optimiste» et a affiché des ambitions mesurées. Elle estime que si l’organe de décision suprême de l’OMC arrive à tomber d’accord sur au moins «un ou deux» sujets, «ce sera un succès». Le chemin «sera chaotique et il y aura peut-être quelques mines le long de la route, il nous faudra les éviter», a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala, aux commandes de l’organisation depuis 15 mois.

Une possible crise alimentaire mondiale

Puis, juste avant que le ministre russe du Développement économique Maxime Rechetnikov parle, une trentaine de délégués «ont quitté la salle», a expliqué Dan Pruzin. Un projet de déclaration ministérielle promet «de prendre des mesures concrètes» pour faciliter le commerce et améliorer le fonctionnement des marchés, «y compris les céréales et les engrais». Le texte porte une attention particulière aux pays les plus démunis. Les responsables internationaux n’ont pas oublié les émeutes de la faim et le Printemps arabe il y a une dizaine d’années. «J’espère que vous ferez collectivement ce qu’il faut faire», a lancé Mme Ngozi aux délégués.