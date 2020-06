Afghanistan

Optimiste sur la paix, Washington n’exclut pas un retrait accéléré

Le départ des forces étrangères d’Afghanistan, prévu mi-2021, pourrait se faire plus tôt si les négociations de paix entre talibans et Kaboul se passent bien.

L’émissaire des États-Unis pour l’Afghanistan s’est montré optimiste lundi sur le lancement de négociations de paix entre Kaboul et les talibans. Il a assuré que le président américain Donald Trump pourrait même accélérer le retrait des troupes américaines si tout se passe bien.

«Il y a eu beaucoup de progrès ces derniers jours», s’est réjoui Zalmay Khalilzad dans un échange téléphonique avec des journalistes. Washington a signé le 29 février un accord avec les talibans qui prévoyait l’ouverture immédiate de négociations de paix directes inédites entre les insurgés et le gouvernement afghan, ainsi que le départ des forces étrangères d'ici à la mi-2021.

Retrait en avance

Plusieurs événements semblent toutefois avoir remis le processus de paix sur les rails: le président afghan Ashraf Ghani a trouvé une entente avec son rival Abdullah Abdullah et ce dernier, nommé négociateur en chef, s’est dit prêt à débuter «à tout moment» les discussions; Kaboul a aussi accéléré les libérations de prisonniers talibans, préalable à l’ouverture des pourparlers; et un cessez-le-feu sans précédent a été respecté pendant la fête qui marque la fin du ramadan et suivi d’une certaine accalmie.