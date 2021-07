L’or pour une Jolanda Neff (28 ans) majuscule sur l’exigeant parcours japonais. La Saint-Galloise a mené la course de bout en bout et a réalisé une démonstration de puissance et de maîtrise sur les 20,55 kilomètres de course. 6e aux Jeux de Rio en 2016, la championne du monde de 2017 est allée chercher la plus belle palme de sa carrière avec un extraordinaire panache.