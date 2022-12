États-Unis : «Orange Is The New Black»: mort de Brad William Henke

L’ancien joueur de football américain qui s’était reconverti dans la comédie est décédé à l’âge de 56 ans.

Les causes du décès de Brad William Henke ne sont pas connues. imago images/ZUMA Wire

Triste nouvelle du côté d’Hollywood. Brad William Henke est décédé mardi 29 novembre 2022, a communiqué son porte-parole. La cause de la mort de l’acteur de 56 ans n’est pas connue.

L’Américain avait commencé sa carrière d’acteur en 1994 après avoir dû abandonner le football américain pour cause de blessure. Il avait alors obtenu de petits rôle dans diverses séries, comme «Urgences», «Chicago Hope» ou encore «Les dessous de Palm Beach».

C’est sa prestation dans les saisons 4 et 5 de «Orange Is The New Black» qui lui a permis de se faire connaître dans le monde entier. Il y incarnait le chef des gardiens Desi Piscatella. Plus récemment, on a pu le voir dans la minisérie «Le Fléau», dans le rôle de Tom Cullen

brad William Henke (au centre) dans la saison 4 de «Orange Is The New Black». JoJo Whilden/Netflix