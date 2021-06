France : Orange sommé de s’expliquer après la panne des numéros d’urgence

L’opérateur téléphonique s’est excusé jeudi pour la panne «rarissime» qui a empêché l’accès aux numéros de secours dans toute la France, un événement qui pourrait être lié à la mort d’au moins quatre personnes dont un jeune enfant.

Pendant au moins sept heures mercredi soir, à partir de 16 h 45 environ selon un ministre, les numéros 15 (Samu), 17 (police), 18 (pompiers) et 112 (numéro européen unique) ont été inaccessibles ou très difficilement accessibles dans l’ensemble de la France, forçant les gens à rappeler de nombreuses fois, ou à utiliser des lignes directes à 10 chiffres mis en place dans l’urgence par les autorités.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a de son côté fustigé des «dysfonctionnements graves et inacceptables» et annoncé qu’au moins trois personnes, dont une dans le Morbihan et deux à La Réunion, étaient décédées d’accidents cardiovasculaires.