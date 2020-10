Hongrie : Orban envoie au diable des contes adaptés à la sauce LGBT

La publication d’un livre de contes traditionnels revus à l’aune de différentes sexualités a fait sortir la classe politique de ses gonds, dont le premier ministre.

«La Hongrie a des lois sur l’homosexualité, qui reposent sur une approche exceptionnellement tolérante et patiente», a déclaré le dirigeant souverainiste lors d’une interview à la radio publique.

Viktor Orban était interrogé au sujet d’un manuel publié par une association de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT) et adaptant des contes et légendes célèbres avec des personnages issues de minorités marginalisées (handicapés, pauvres, Roms, LGBT...). Ainsi, dans une histoire, Cendrillon est lesbienne, dans une autre un tueur de dragons est transgenre.