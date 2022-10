Suisse romande: Ordi obligatoire en classe: le Valais est pour, Vaud est plus frileux

«Certains enseignants s’inquiètent de la santé des élèves exposés aux écrans et questionnent aussi sa plus-value pédagogique», rapporte Lionel Roche, secrétaire syndical au SSP Fribourg, chargé de l’enseignement postobligatoire. Ce dernier réagit à l’introduction de l’approche BYOD («Bring your own device» ou «Prenez vos appareils personnels») au secondaire II.