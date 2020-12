Grâce à une mise à jour de profil sur LinkedIn, Bloomberg a découvert qu’Amazon préparait son propre ordinateur quantique. Marc Runyan, ex-ingénieur de la NASA, a indiqué sur ce réseau professionnel qu’il était devenu chercheur principal en informatique quantique pour «aider à concevoir et construire un ordinateur quantique pour Amazon Web Services (AWS)». L’agence indique que le géant de l’e-commerce et des services cloud a procédé à d’autres embauches pour former une équipe affiliée à son service cloud AWS. Celui-ci a d’ailleurs déjà mis un pied dans l’informatique quantique avec Braket. Lancé cet été, ce service cloud propose à des développeurs de tester leurs algorithmes sur des machines quantiques fournies par trois sociétés (D-Wave Systems, IonQ et Rigetti Computing).