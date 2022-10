Japon : Ordre d’autodestruction d’une fusée après l’échec de son décollage

«La fusée ne peut pas poursuivre un vol en toute sécurité, à cause du danger qu’elle représenterait si elle s’écrasait au sol», a déclaré un responsable de la Jaxa à la chaîne japonaise TBS. «Donc nous avons pris des mesures pour éviter un tel incident, et nous avons envoyé un signal» pour détruire la fusée, a ajouté ce responsable, sans fournir de détails sur l’origine du problème.

Cette fusée de 26 m de haut et de plus de 95 tonnes est plus petite que le précédent modèle à combustible liquide du Japon, et avait succédé à son précédent lanceur à combustible solide «M-V», abandonné en 2006 en raison de ses coûts élevés.