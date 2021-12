Hip-hop : OrelSan choque en parlant des Mongols

Une pétition a été lancée pour dénoncer le fait que le rappeur «porte atteinte à l’identité mongole» dans sa chanson «L’odeur de l’essence».

C’est justement avec ce titre que l’artiste de 39 ans s’est attiré les foudres de l’association Routes Nomades, qui produit des spectacles et tournées autour des musiques de Mongolie. Elle a déposé sur la Toile une pétition, en trois langues (français, anglais et mongol), appelant au boycott d’Orelsan. Dans «L’odeur de l’essence», il utilise le terme «mongol» de manière extrêmement offensive pour les Mongol.es et personnes originaires de cette culture. Dans cette chanson, on entend les vers suivants: «On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle ça justice, s’étonne des drames» et «Depuis qu’les mongols sont dev’nus des experts. Entourés d’mongols, l’Empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols». Nous considérons que l’utilisation du terme «mongol» de cette manière est non seulement insultante, mais porte aussi atteinte à l’identité mongole et banalise le non-respect envers la dignité humaine», peut-on lire, entre autres.