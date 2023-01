Victoires de la musique : OrelSan peut s’approcher du record

OrelSan, qui a sorti une réédition de l’album «Civilisation» en octobre 2022, pourra rafler trois prix (Chanson, Création audiovisuelle et Concert) aux 38e Victoires de la musique, qui se dérouleront à la Seine Musicale, près de Paris. Le rappeur de 40 ans a déjà remporté neuf Victoires depuis 2012. En nombre de trophées, il se situe à une longueur des légendes Johnny Hallyday et Alain Souchon, et à quatre du record, codétenu par -M- et par Alain Bashung.