France

Orelsan va passer devant le maire

Le rappeur va prochainement se marier avec sa chérie avec qui il sort depuis dix ans.

Surprise! Le rappeur français va se marier très prochainement avec sa compagne, Ahelya Randriambolaina. D’après «Ouest-France», les bans ont été publiés par la mairie de Caen, ville natale d’Orelsan, le 24 juillet 2020, avant d’être retirés quelques jours plus tard.

Selon le quotidien et d’après le Code civil français, les futurs époux peuvent obtenir le «retrait de l’affichage grâce à une dispense du procureur de la République au motif que la notoriété d’un des mariés susciterait un éventuel trouble à la tranquillité et à l’ordre public». La mairie caennaise s’est toutefois refusée à tout commentaire. On ignore donc quand exactement l’interprète du tube «Basique» dira «oui» à son amoureuse, avec qui il sort depuis une dizaine d’années.