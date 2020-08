Coronavirus

Organisateurs de spectacles toujours dans l’incertitude

Les nouveaux critères de sécurité sanitaire pour le monde du spectacle qui doivent être élaborés d’ici début septembre pourraient représenter un défi pour les entreprises culturelles. Certaines craignent une forte baisse de leur chiffre d’affaires.

L’incertitude demeure pour les organisateurs de spectacles après l’annonce du Conseil fédéral d’autoriser sous conditions des manifestations de plus de mille personnes à partir du mois d’octobre. «Nous attendons de voir quelles mesures seront proposées», a expliqué à Keystone-ATS Vincent Sager, le patron d’Opus One qui avoue un «sentiment mitigé».

Cantons et Confédération doivent élaborer une série de critères uniformes d’ici au 2 septembre. En attendant, «pas mal de perplexité et beaucoup d’incertitudes demeurent. On doit s’en accommoder encore un moment. On n’a pas le choix», a réagi mercredi le directeur de l’une des principales organisations de concerts de Suisse romande.