Genève : Organisations et entreprises invitées à la Marche de l’Espoir

Pour les 30 ans de l’événement, Terre des Hommes fait un appel du pied aux adultes.

Habituellement, ce sont les enfants et les jeunes qui participent chaque année à la Marche de l’Espoir. Cette année, les adultes devraient venir prêter main forte à leurs cadets. Pour les 30 ans de l’événement, Terre des Hommes a lancé un appel au monde de l’entreprise et des organisations internationales genevois afin qu’ils participent à la manifestation. Le principe est simple: du 17 octobre au 21 novembre, les salariés marcheront et seront financés par leurs employeurs qui s’engageront à verser une certaine somme. Les fonds récoltés iront en faveur des droits de l’enfant.

Selon Terres des Hommes, la pandémie de Covid-19 a particulièrement touché les enfants qui ont été privés d’éducation et exposés aux danger de violence et d’exploitation. L’association affirme que les besoins financiers se sont accrus, alors que les priorités des bailleurs de fonds ont été absorbées par la crise sanitaire. Une situation qui a incité Terre des Hommes à innover en ouvrant la Marche à d’autres cercles. Ce projet a été soutenu par des acteurs privés tels que la Fondation Lombard Odier, la plateforme Alaya et la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève.