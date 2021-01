S’il est à peu près certain que des concerts «à l’ancienne» seront impossibles cet été, chaque festival prévoit son édition 2021 selon plusieurs scénarios. OskarMoyano

Plan N, plan V, plan K

«Nous avons évidemment d’autres scénarios, rassure Daniel Rosselat. Par exemple le plan V comme village, avec des scènes couvertes et des places assises et numérotées, qui se tiendrait sur une plus longue durée. On s’est basés sur les règles en vigueur en septembre, en estimant qu’on sera dans un retour à la normale progressif. Mais on envisage aussi un plan encore plus réduit, et même le plan K pour catastrophe: annulation totale, et presque tout le monde placé au chômage.»

Tous les festivals suisses ne voient cependant pas la situation de la même façon. Les open-airs de Gampel, Frauenfeld ou encore Interlaken, eux, sont pour l’instant annoncés à la normale: «Tant qu’il n’est pas interdit, nous travaillons à sa mise en place», tranche le directeur du Gampel Roman Pfammatter dans la «NZZ». A Saint Gall, on n’envisage pas une version réduite, qui ne permettrait pas de couvrir les coûts, et on prépare donc un festival «normal», quitte à tout annuler. Les organisateurs envisagent des tests rapides à l’entrée, un site agrandi, et le port du masque dans certaines zones. L’obligation du vaccin n’est pas évoquée, notamment pour des questions éthiques mais aussi parce qu’il n’y a pas de base légale pour le faire, rappelle Daniel Rosselat.

Un festival annulé reste plus rentable