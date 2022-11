Orgasme de la gorge: l’avez-vous déjà connu?

Une personne sur cinq

Bien qu’il existe très peu de chiffres à ce sujet, une étude réalisée par le Dr Herbert Arthur Otto, et publiée en 1999 dans son livre «Liberated Orgasm: The Orgasmic Revolution» (Libération de l’orgasme: la révolution orgasmique), a révélé que sur 205 femmes et 130 hommes interrogés, 20% avaient déjà eu un orgasme de la bouche ou de la gorge. Bien que le pourcentage soit égal, le médecin a néanmoins souligné le fait que les hommes avaient été nettement moins enclins à décrire leur orgasme en détail que les femmes.

La force de la pensée

Selon le Dr Amir Marashi, gynécologue-obstétricien et fondateur de la société de sex-toy Cerē, le nerf vague – nerf crânien le plus long et le plus ramifié du système parasympathique – serait à l’origine de ces orgasmes. «Quatre ramifications de ce nerf atteignent les muscles et les tissus de l’arrière de la bouche, la racine de la langue, la gorge et les cordes vocales, explique-t-il. Le nerf vague se connecte indirectement aux organes génitaux par l’intermédiaire du nerf pudendal, qui les stimule. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles la stimulation de la gorge peut déclencher des orgasmes génitaux.»