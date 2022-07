Orgasme féminin: le missionnaire est la position idéale (eh oui!)

Le missionnaire vient d’être réhabilité par une équipe scientifique. Cette position sexuelle, souvent décriée, est néanmoins celle qui conduirait le mieux à l’orgasme féminin, indique un article du «Daily Mail» paru jeudi. Menés par la Dre Kimberly Lovie, des médecins d’un cabinet gynécologique new-yorkais, New H Medical, ont observé (imagerie par ultrason) l’activité du clitoris d’une femme avant et durant le coït. Celui-ci a été pratiqué dans cinq positions sexuelles différentes (missionnaire avec et sans coussin, lotus, levrette, cowgirl), durant 10 minutes chacune. L’afflux sanguin dans le clitoris est un facteur déterminant la jouissance. En tenant compte de ce constat, la levrette est la position la moins susceptible de faire jouir une femme puisque l’afflux sanguin observé est le plus faible. Le missionnaire avec coussin remporte la palme.