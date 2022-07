Ed Sheeran: un nom original pour sa cadette

Ed Sheeran : Originalité aussi de mise pour sa deuxième fille

L’originalité est de mise dans la famille Sheeran-Seaborn. En effet, d’après «The Sun», Ed et son épouse Cherry auraient choisi de baptiser leur deuxième fille, née en mai 2022 , Jupiter. Jupiter est à la fois le nom d’une des planètes de notre système solaire, et aussi du dieu suprême de la mythologie romaine.

«Ed et Cherry ont adoré ce nom, pour tout ce qu’il représente d’unique. Tout le monde pense que Jupiter convient parfaitement à cette enfant», a glissé une source au quotidien. En mai 2022, le chanteur de 31 ans avait indiqué sur les réseaux sociaux que lui et Cherry avaient accueilli «une autre magnifique petite fille»: «Nous sommes tous les deux complètement amoureux d’elle et tellement heureux d’être une famille de quatre.» Reste que pour l’heure, la star n’a pas confirmé les infos autour du prénom de sa benjamine.