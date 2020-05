Coronavirus

Origine du virus: l’OMS critique les déclarations de Trump

Les propos du président notamment font tiquer l’OMS qui juge «spéculatives» ses accusations selon lesquelles le nouveau virus provient d’un laboratoire de Wuhan.

Donald Trump, tout comme le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, a mis en cause Pékin sur l’origine du coronavirus.

Après avoir accusé la Chine d’avoir dissimulé l’émergence et la propagation du nouveau coronavirus, Washington affirme détenir des «preuves» qu’il provenait d’un laboratoire de Wuhan, et le président Donald Trump a menacé Pékin de «taxes douanières punitives». Pour le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, «ce n’est pas la première fois» que la Chine met ainsi «le monde en danger» à cause de «laboratoires ne respectant pas les normes».