Origines du Covid-19 : La Chine ne veut plus d’enquête sur son sol

Jeudi, le pays a critiqué la demande de l’OMS de poursuivre sur son sol l’enquête sur les origines de la pandémie, et démenti la théorie d’une fuite de laboratoire.

«Arrogance» et «manque de respect». En termes vifs, la Chine a critiqué jeudi la demande de l’OMS de poursuivre sur son sol l’enquête sur les origines du Covid-19 , et démenti une nouvelle fois la théorie d’une fuite de laboratoire . Les premiers malades du coronavirus ont été identifiés fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. Le virus s’est depuis répandu à la surface du globe, faisant plus de 4 millions de victimes à ce jour.

Plus d’un an et demi après le début de la pandémie, les scientifiques peinent toujours à en retracer l’origine et le sujet est devenu un énième point de contentieux dans les relations déjà bien tendues entre la Chine et les États-Unis. La Chine a révélé le 31 décembre 2019 à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’existence d’un foyer de pneumonie virale inconnue sur son sol. Mais Pékin n’admet pas pour autant que le coronavirus soit d’origine chinoise et a même laissé entendre qu’il aurait pu être importé dans le pays.