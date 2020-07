Etats-Unis

Orlando Bloom a le coeur brisé

Le chien de l’acteur a disparu, comme il l'a dévoilé sur Instagram. Il demande à ses fans de l'aider à le retrouver.

«Mighty a disparu à Montecito, en Californie. Il a une puce et un numéro à joindre sur son collier. Si vous le voyez, amenez-le chez un vétérinaire, un refuge, ou un commissariat. On peut me joindre pour une récompense », a-t-il écrit, en appelant à la gentillesse de ses voisins. « S'il vous plaît, n'envoyez que de vraies informations, mon cœur est déjà en miettes, donc n'en rajoutez pas », ajoute-t-il.