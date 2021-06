Venise : Orlando Bloom et Katy Perry en amoureux sur les gondoles

Le couple s’est offert une escapade romantique à Venise. Il a partagé son bonheur sur Instagram.

Katy Perry et Orlando Bloom passent quelques jours de vacances à Venise

Katy Perry et Orlando Bloom s’offrent actuellement du bon temps dans la ville des amoureux. Depuis quelques jours, le couple, accompagné de sa fille, Daisy, 1 an, et de son chien, Nugget, est en vacances à Venise, en Italie, selon le «Daily Mail».