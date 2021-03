Basketball : Orlando crée la surprise face à Brooklyn

Le Magic a infligé aux Nets leur deuxième défaite en seize matches. Brooklyn a manqué l’occasion de prendre seul la tête de la conférence Est. À l’Ouest, Utah a conforté sa domination en battant Toronto.

Utah se reprend

Le Jazz est sur courant alternatif en ce mois de mars, alternant victoire et défaite depuis douze matches. Battu la veille à Washington, il a corrigé le tir à Toronto en s’imposant difficilement (115-112). Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont été prépondérants. Le premier a réussi 8 de ses 31 points (6 passes) dans les 90 dernières secondes de la rencontre. Le second en a aussi mis 8 sur ses 15 au total, dans le dernier quart-temps durant lequel l’avantage au score a basculé à huit reprises. Il a aussi grappillé 16 rebonds et infligé 2 contres.