Auto/moto – Orlando Terranova s’impose lors de la sixième étape

Repos bienvenu... pour tous!

Alors qu’en France (et ailleurs...), les services antiterroristes sont engagés à fond suite à l’attentat survenu à l’avant-veille du départ – un véhicule d’assistance avait explosé, son conducteur étant grièvement blessé aux jambes -, sur le terrain, la Direction de course doit désormais, chaque jour, intervenir.

Jeudi, la spéciale moto a été rapidement stoppée: «La sécurité ne pouvait plus être garantie», ont expliqué les organisateurs. «Quand je suis enfin arrivé au ravitaillement, où l’on nous a arrêté s , on nous a indiqué que les conditions météorologiques – fort vent, tempête de sable – empêchaient le travail des hélicoptères de secours; puis, certains ont parlé d’un accident survenu sur la boucle qu’empruntaient les automobiles, alors que d’autres laissaient entendre qu’il s’agissait d’essais militaires», explique le Neuchâtelois Nicolas Monnin, qui avait connu un début de journée difficile (dans une chute, un raccord d’essence de sa Honda s’est brisé, tout le carburant étant immédiatement vidangé).

Ce vendredi, c’est après 110 km que l’arrivée de la spéciale moto a finalement été jugée. Alors que les quatre roues utilisaient la boucle qui avait servi de terrain aux motards la veille, Petrucci et consorts se retrouvaient sur le terrain des voitures et des camions; un terrain qui, en raison de la pluie et des passages des lourds engins jeudi, n’était tout simplement plus praticable. Dès lors, tout le monde a rejoint Riyad pour ce qui sera, samedi, la seule journée de repos du rallye.