Un anniversaire «drive-in»

Désemparée, la mamie de Raiden peine à trouver les mots pour apaiser la peine de son petit-fils: «Je lui ai dit qu’ils étaient maintenant des anges veillant sur nous et nous protégeant», explique-t-elle. Effondrée par le départ de sa fille et de son beau-fils, Rozie espère tout de même offrir un Raiden un anniversaire aussi joyeux que possible. La fête, qui aura lieu sous la forme d’un drive-in, s’annonce mémorable. «Nous avons déjà plusieurs clubs de camionneurs, de motards, de Mustang, de voitures classiques, de Jeep, plus les pompiers. Il va y avoir une énorme participation», se réjouit Rozie.