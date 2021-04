Covid non, gastro oui

Attention, ceux qui ont jusqu’ici échappé au Covid et qui ont remarqué les engelures aux orteils pourraient certes imaginer être potentiellement naturellement résistants à ce virus, mais il ne faudra pas tomber dans l’excès de confiance et se prétendre être un humain «sur-immunisé» à tout environnement pathogène. «Une forte réponse dépend en grande partie de la capacité de nos cellules à détecter l'infection virale. Cette détection fait intervenir des mécanismes très différents en fonction de la nature du virus. On peut donc être prédisposé à développer de fortes réponses contre le virus SARS-CoV-2, et être résistant au Covid-19, mais attraper la grippe ou une gastroentérite virale comme tout le monde», explique le Dr Yatim.