Football: L'UEFA exclut Osasuna de la Conference League

L’UEFA a déclaré vendredi qu’elle avait décidé d’exclure Osasuna de la prochaine Conférence League. Cette sanction survient après l’ouverture d’une enquête pour des soupçons de match truqué. Cette affaire remonte à la saison 2013-2014. Les anciens dirigeants du club de Pampelune, coupables de ces malversations, ont été condamnés par la Cour suprême en 2023 et ont cessé leurs activités dans le football en 2014. Quant à la justice espagnole, en janvier 2023, elle a exonéré la responsabilité pénale du club.

Osasuna, 7e du dernier championnat de Liga, s’était qualifié pour la Conference League. Il s’agit de sa première participation à une compétition européenne depuis 2007. Le club a décidé de faire appel. «Le club ne partage pas les critères de l’UEFA, et il se battra juridiquement pour défendre ses droits. Forte avec les faibles et faible avec les forts, la justice de l’UEFA n’a pas voulu tenir compte du fait que ce sont les tribunaux espagnols eux-mêmes qui ont déclaré qu’Osasuna a été victime du détournement d’argent effectué par certains de ses anciens dirigeants dans le dos de l’organe suprême du club et des mécanismes de contrôle du club lui-même», pouvait-on lire dans un communiqué.