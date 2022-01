COMPAGNONS A QUATRE PATTES CELÈBRES – Oscar est le chien de star le plus populaire sur Instagram

Le chien de Justin et Hailey Bieber gagne mieux sa vie que vous. L’adorable compagnon à quatre pattes fait véritablement fortune sur Instagram. Et il n’est pas le seul animal de compagnie de star à connaître le succès.

Sur cette photo, on peut voir Hailey Bieber faire des câlins à Oscar alias Oskie the Poskie. Ce dernier est le chien de star le plus populaire sur Instagram.

Ce n’est un secret pour personne que les stars gagnent beaucoup d’argent avec Instagram. En effet, une photo sur laquelle elles mettent en avant un produit sponsorisé ou une marque peut facilement leur rapporter plusieurs dizaines de milliers de francs, voire bien plus encore. Mais les stars ne sont pas les seules à empocher le pactole grâce aux réseaux sociaux: leurs animaux domestiques peuvent, eux aussi, mettre leur célébrité à profit. La boutique en ligne Onbuy a estimé ce que la publication de photos des animaux de compagnie de stars rapportait (potentiellement), sur base de leur portée et du prix d’un post sponsorisé. Et les plus populaires sont…

Oscar (Oskie the Poskie)

Oscar est un morkie, autrement dit un yorkie maltais. Il appartient au chanteur Justin et à la mannequin et influenceuse Hailey Bieber. L’adorable compagnon à quatre pattes, qui compte près de 900’000 followers sur Instagram, gagne environ 3456 francs par post sponsorisé. Si rien de nouveau n’a été posté sur le compte d’Oskie the Poskie depuis fin octobre, avant cela, on y découvrait en moyenne huit photos par mois.

Mrs. Maverick Do(g)brev

Mrs. Maverick, la chienne de l’actrice Nina Dobrev de «Vampire Diaries», est un croisement entre un border collie et un berger australien. Même si elle a à peu près moitié moins de followers qu’Oscar (475’000), Mrs. Maverick gagne tout de même pas mal d’argent grâce à Instagram, sachant qu’un post lui rapporte 1914 francs.

Normie et Bambi Jenner

Norman et Bambi sont les deux lévriers italiens de Kylie Jenner. Plus de 356’000 personnes les suivent sur Instagram et likent les photos sur lesquelles on peut notamment apercevoir les chiens en train de prendre la pose devant une cheminée, enveloppés dans des manteaux de designer. Leur sens du style leur vient de Kylie. D’après les calculs d’Onbuy, chaque post leur rapporte, à eux deux, environ 1400 francs. Bien qu’aucune nouvelle photo n’ait été postée depuis plusieurs années, les deux chiens occupent la troisième place du classement des animaux de compagnie de célébrités ayant la plus grande portée.

Gino the German

Gino Chopra Jonas est l’adorable berger allemand du chanteur Joe Jonas et de l'actrice Priyanka Chopra («Quantico»). Il compte 289'000 followers sur Instagram.

Calippo et Dorito

Calippo et Dorito sont les chats du chanteur Ed Sheeran. 288’000 followers suivent les aventures de ces adorables boules de poil qui passent la majeure partie du temps à se prélasser sur les photos. Et le moins qu’on puisse dire est qu’ils sont bien payés à ne rien faire, car chaque post rapporte à Calippo et Dorito un peu plus de 1100 francs.

Miss Asia