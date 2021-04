BODY POSITIVE - Oseriez-vous publier sur le Net une photo de vous au naturel comme Lizzo?

Plus de 2 millions de likes! Postée hier sur Instagram, la photo de Lizzo où elle apparaît dans le plus simple appareil a provoqué une onde de choc chez ses fans qui sont un peu plus de 10 millions à la suivre sur le réseau social. La chanteuse américaine, âgée de 32, est une pasionaria du Body Positive. Elle est ronde et elle l’assume.