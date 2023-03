Football: Osimhen fait mieux que Messi et Ronaldo

À l’occasion d’une rencontre face au Sassuolo, l’international nigérien a franchi le cap symbolique des 100 buts en carrière, et ce en seulement 199 matches. Un cap qu’il peut désormais se vanter d’avoir atteint plus vite qu’un certain Lionel Messi. En effet, il a fallu 210 apparitions à la Pulga pour marquer 100 buts, tandis que son éternel rival Cristiano Ronaldo a inscrit ce total en 310 rencontres. Seul Erling Haaland (146 matches) et Kylian Mbappé (180 matches) font mieux que l’attaquant du Napoli.