Espace : Osiris-Rex a réussi à sécuriser ses poussières d’astéroïde

La sonde américaine, qui n’avait pas pu refermer le compartiment de collecte contenant l’échantillon du sol de l’astéroïde Bennu, a pu finalement transférer sa cargaison dans une capsule hermétique.

Le bras collecteur de la sonde avait récupéré un gros volume de poussières et de fragments lors d’un contact de quelques secondes mardi dernier avec Bennu, mais trois jours plus tard, on apprenait que le clapet du compartiment de collecte ne parvenait pas à se refermer. Des fragments s’échappaient depuis dans l’espace, mettant en danger toute la mission, lancée en 2016.