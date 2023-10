Greta Thunberg lutte contre des éoliennes illégales en Norvège

Le dossier pourrait faire jurisprudence

Si la Cour suprême avait estimé que les permis accordés n’étaient pas valides, elle ne s’était en revanche pas prononcée dans son jugement sur le sort à réserver aux turbines. Le gouvernement norvégien a présenté ses excuses aux familles d’éleveurs samies affectées, reconnaissant une violation de leurs droits humains, et initié une médiation pour tenter de concilier élevage et éoliennes. Mercredi, le ministre du Pétrole et de l’Énergie, Terje Aasland, a affirmé que «le démantèlement de toutes les éoliennes de Fosen maintenant, comme l’exigent les protestataires, n’est pas envisageable» ni «probable».

Ce dossier est d’autant plus important qu’il pourrait faire jurisprudence pour d’autres infrastructures ou projets prévus sur les vastes territoires traditionnellement utilisés par les Samis dans le reste du pays. Considérée comme la dernière population autochtone d’Europe, la communauté samie compte environ 100’000 membres répartis entre la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie et a longtemps vécu principalement de la pêche et de l’élevage semi-nomade de rennes.