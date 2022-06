Norvège : Oslo ne veut plus de ses hélicoptères européens

La Norvège va rompre le contrat d’achat de 14 hélicoptères de transport militaire NH90. Le consortium européen qui les fabrique dénonce une décision «sans fondement juridique».

L’hélicoptère militaire NH90 est un hélicoptère moderne et multirôle conçu pour répondre aux normes les plus strictes de l’OTAN, vante le consortium européen.

Excédée par des retards de livraison et des problèmes de disponibilité, la Norvège a annoncé vendredi l’annulation d’un contrat de 14 hélicoptères de transport militaire NH90 avec le consortium industriel européen NH Industries (NHI). Malgré une commande passée il y a plus de vingt ans, Oslo a souligné n’avoir reçu que huit exemplaires pleinement opérationnels de l’aéronef construit par ce consortium regroupant Airbus Helicopters, l’italien Leonardo et le néerlandais Fokker.