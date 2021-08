«oss 117» - OSS a de la relève, et ça le fait flipper

L’intérêt tient essentiellement sur le binôme 117-1001, et sur l’ombre que vient faire ce jeune espion beau gosse et futé à un Hubert Bonisseur de la Bath has been et rouillé. On a beau sourire devant un sprint effréné au coude à coude ou une discussion en allemand avec un lion, le mauvais goût et les préjugés racistes qui faisaient le sel des premiers films ne fonctionnent plus.