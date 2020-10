Afrique : Otages au Mali: la nervosité cède le pas à l’attente

La libération de dizaines de djihadistes détenus dans les prisons maliennes ainsi que des déclarations officieuses laissent espérer la fin du calvaire pour l’otage franco-suisse Sophie Pétronin, retenue depuis près de quatre ans.

Silence totale des autorités

Mme Pétronin, 75 ans, est retenue depuis près de quatre ans et l’inquiétude est grande pour son état de santé. Le sort de Soumaïla Cissé, 70 ans, ancien ministre et chef de l’opposition, a contribué à alimenter la contestation qui a agité le Mali pendant des mois jusqu’au putsch du 18 août.

Les autorités maliennes et françaises ont continué à observer un silence total. Elles se sont gardé de corroborer officiellement que la libération de dizaines de djihadistes (206 selon Thabaat, un organe de communication d’Al-Qaïda) visait à la libération des deux otages, et que ces deux derniers avaient ou étaient en train de changer de mains.

«Pas une bonne idée»

«Les autorités françaises pensaient que ce n’était pas une bonne idée de venir», mais il leur a objecté que «c’était ma place d’être ici au plus près d’elle». Il admet ne pas savoir si sa mère fait toujours partie des tractations. Il se veut «prudent» et «plutôt zen», et «maintenant on attend de savoir quelle va être l’issue».

Le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a décliné tout commentaire «dans des heures et des jours qui peuvent être parfois cruciaux». Pressé par la famille de ne pas oublier Mme Pétronin et d’accepter de discuter avec les ravisseurs, les dirigeants français, à commencer par le président Emmanuel Macron, ont toujours dit travailler sans relâche, mais dans la discrétion.

Violence continue

Sophie Pétronin a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao (nord), où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d’aide à l’enfance. Elle est apparue dans des vidéos diffusées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), alliance de groupes jihadistes affiliée à Al-Qaïda.

Le Mali est entraîné depuis les rébellions indépendantistes et djihadistes de 2012 dans une spirale de violence qui a fait des milliers de morts civils et militaires, malgré le déploiement de forces françaises et internationales, et s’est propagée au Burkina Faso et au Niger.